İstanbul'da Güzellik Merkezinde Hırsızlık: Kadın Kameralara Yansıdı

İstanbul'da Güzellik Merkezinde Hırsızlık: Kadın Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de bir güzellik merkezine müşteri gibi giren kadın, bakım ürünlerini çantasına koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Maltepe'de bir güzellik merkezine gelen kadın, ürünleri inceleme bahanesiyle çantasına koyarak kayıplara karıştı. Kadının rahat tavırlı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine müşteri gibi giren kadın, raflardaki bakım ürünlerini incelemeye başladı. Çalışanların başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen kadın, ürünleri gizlice çantasına koydu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, çaldığı ürünleri çantasına koyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup bekledi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının raflardaki ürünlere baktığı, ardından çantasına koyarak oturmaya devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı

Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Sadece iki şeyi kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.