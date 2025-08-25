İstanbul'da Güvenlik Önlemi Almadan Çatı Tamiri

İstanbul'da Güvenlik Önlemi Almadan Çatı Tamiri
Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir şahıs, çatıdaki tamirat çalışmasını hiçbir güvenlik önlemi almadan gerçekleştirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir binanın çatısına çıkan şahsın hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı tamirat çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, bulunduğu binanın çatısına çıkarak tamirat çalışması yapmaya başladı. Çatıdaki tehlikeli noktalarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan şahsın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde şahsın dengesini kaybetmesi halinde düşme riskiyle karşı karşıya olduğu, buna rağmen bilinçsizce tamir ve tadilat yaptığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
