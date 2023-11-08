İstanbul'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Sahte Kimlik ve Pasaport Ele Geçirildi

İSTANBUL'da düzenlediği sahte pasaport, kimlik ve vizelerle göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda E.S. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, bir adreste sahte kimlik, ehliyet, pasaport ve vize imalatı yapıldığını belirledi. Sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda E.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan operasyonda 47 ülkeye ait 330 adet sahte pasaport, 21 ülkeye ait 230 adet sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 10 ülkeye ait bin 132 adet sahte vize etiketi, 3 adet mor ışık cihazı ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.