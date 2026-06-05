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İstanbul'da sahte ikamet operasyonu: 18 gözaltı

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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı, rüşvet ve sahte belge düzenlenmesine yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Sahte evraklarla usulsüz ikamet izni alındığı belirlenirken, yabancı uyruklu kişiler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı, rüşvet ve sahte belge düzenlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Sahte evraklarla usulsüz ikamet izni alındığı belirlenirken, yabancı uyruklu kişiler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ocak'ta kaçak yollardan yabancı uyruklu bir kişiyi yurda sokan 9 kişinin yakalanmasıyla ilgili yapılan operasyonda yeni delillere ulaşan polis, çalışmalarını derinleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, ikamet izni başvurularında kullanılan bazı noter taahhütnamelerinin usulsüz şekilde temin edildiği tespit edildi. Polisin ilgili kurumlarla yaptığı yazışmalar ve belge incelemeleri neticesinde söz konusu evrakların sahte olduğu belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah operasyon başlatıldı. Çok sayıda adrese gerçekleştirilen baskılarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler neticesinde usulsüz şekilde temin edildiği tespit edilen ikamet izinleriyle ilgili yabancı uyruklu şahıslar hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Operasyonla ilgili tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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