Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 'Genel Güvenlik Uygulaması' yapıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde Genel Güvenlik Uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde Genel Güvenlik Uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde; İlçe Emniyet müdürlükleri, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü'nde görevli personellerin katılımı ile Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler ilçelerinde 43 noktada Genel Güvenlik Uygulaması yapıldı. Uygulamaya 74 emniyet ekibi destek verdi. Uygulama kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda Yunus Polis ekipleri, şüpheli görülen şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Beşiktaş Beyoğlu Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Şahsiyet 3. sezon olacak mı? Şahsiyet 3. sezon olacak mı gelecek mi, var mı, ne zaman gelecek? e-Devlet Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet alt üst soy bilgisi sorgulama D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri! Rüyada çanta görmek ne anlama gelir?? Rüyada siyah çanta görmek ne manaya gelir? Rüyada beyaz çanta görmek ne demek? Mukabele ne demek? Mukabele nedir? Mukabele dinle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title