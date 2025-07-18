İstanbul'da Freni Boşalan Araçta Tehlikeli Anlar

İstanbul'da Freni Boşalan Araçta Tehlikeli Anlar
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Arnavutköy'de beyaz eşya firmasına ait teknik servis aracı, frenlerinin boşalması sonucu yokuş aşağı kayarken, araçtaki personel panikle kapıyı açarak kendisini dışarı attı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, personelin şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamadan hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir beyaz eşya firmasına ait teknik servis aracı, yokuş aşağı inerken frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Araçta bulunan teknik personel, panikle kapıyı açarak kendisini yola atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İslambey Mahallesi Behramşah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir beyaz eşya firmasına ait olduğu öğrenilen teknik servis aracı, sokakta park halindeyken freninin boşalması sonucu yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracın harekete geçtiğini fark eden teknik personel, büyük panik yaşayarak seyir halindeki aracın kapısını açıp kendisini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar kendini araçtan atan personeli görünce şoke olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolsüz şekilde kaydığı esnada personelin kendini yola attığı ardından yuvarlandığı görüldü.

Öte yandan, şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamayan personel hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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