Haberler

İstanbul’da forex dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, forex dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, forex dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla Şişli ilçesinde operasyon yürütülmüş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonlarda, yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen 54 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

Rus turistin gizlice kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme

İki gündür gözaltında tutulan Dedetaş'la ilgili yeni gelişme
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti

Milan'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Düzenleme yürürlüğe girdi
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşik eti yedirdiler

Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşik eti yedirdiler