Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da on binlerce kişi sabah namazının ardından şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası evine dönen İsmail Aydemir, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle yolda saldırıya uğradı.

Yumruklu saldırıyı gerçekleştiren E.A, olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı. Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"'ARAP SEVİCİLİĞİ YAPIYORSUN' DİYEREK VURDU"

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'Sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.