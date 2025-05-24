İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 8 Gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ terör örgütünün Bylock kullanıcısı 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ terör örgütü haberleşme programı kullanıcısı 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme aracı olan Bylock kullanıcısı 11 şüpheli şahıs tespit etti. Şahıslardan 2'sinin yurtdışında olduğu belirlendi. 9 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında 1 adli tıp doktoru ve 1 zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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