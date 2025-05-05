İstanbul'da Eski Eş Cinayeti: 4 Zanlı Yakalandı

İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu vurarak öldüren eski eş Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 3 zanlı, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanırken, 5 suç kaydı olan eski eş Rüstem Elibol'un ise Kağıthane'de yakalandığı öğrenildi. Olay yerinde 6 kovan bulunurken, kadına 3 kurşun isabet ettiği iddia edildi. Yakalanan 4 saldırgan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. - İSTANBUL