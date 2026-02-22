Haberler

Çatalca'da kadın cinayeti

Çatalca'da eşi tarafından otobüs durağında silahla vurulan Gülten Ürkmez hayatını kaybetti. Eşinin tutulduğu jandarma tarafından yakalandığı belirtildi. Ürkmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İstanbul Çatalca'da yaşayan 42 yaşındaki Gülten Ürkmez, eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay dün Çatalca Binkılıç Mahallesi'nde yaşandı. Sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. 3 gün sonra dün eşini otobüs durağında gören S.Ü., silahını çekerek ateş etti. Başından vurulan Gülten Ürkmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Ürkmez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gülten Ürkmez'in bugün Çatalca'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
