İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

İSTANBUL - İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Asmalı Mescit Caddesi'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, işyerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde bazı mekanlara kapalı alanlarda sigara içildiği gerekçesiyle cezai işlem yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title