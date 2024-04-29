Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi: 9 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-34 operasyonunda Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi. Elebaşıyla birlikte 9 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA SUÇLARINI SIRALADI

Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullanarak şu bilgileri paylaştı:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, işyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu."

Bakan Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.