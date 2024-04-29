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Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi: 9 gözaltı

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İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-34" operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. 9 şüphelinin yakalandığı operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-34 operasyonunda Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi. Elebaşıyla birlikte 9 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA SUÇLARINI SIRALADI

Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullanarak şu bilgileri paylaştı:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, işyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu."

Bakan Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon İstanbul İstanbul Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

bilen adam:

Saçsız bir arkadaş vardı. Kulakları çınlasın. Çok konuşup az iş yapardı. Yeni bakan fırtına gibi. Bravo

43
3
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Uğur Mir Sezgin:

Soylunu dostalarından biri daha yakalnamış

30
3
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Demir Acer:

Dokunmayin uleeen degerli is insanlarına, bir zamanlar bunlari is adami sıfatına koyarlardi

21
0
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Netherill:

bunların oluşum amacı uyuşturucu silah kaçakçılığıysa bunların abilerini yakalamak lazım. güzel haberler okuyoruz lakin üst düzeyleri yakalamadıktan sonra bunlar 2 seneye çıkıp aynı amaca hizmet etmeye devam edecekler. yine de elinize sağlık.

21
0
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