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İstanbul'da Düğün Salonuna Patlayıcı Atıldı, O Anlar Kamerada

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Eyüpsultan'da bir düğün salonuna patlayıcı maddenin atılması ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda bazı kişiler panik içinde kaçarken, bazıları halaya devam etti.

İstanbul Eyüpsultan'da düğün salonuna patlayıcı maddenin atılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde bazı insanlar kaçarken, bazılarının da halaya devam ettiği görüldü.

Eyüpsultan'ın Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atılmıştı. Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Salona patlayıcı maddenin atılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde patlayıcı maddenin atıldığı an çıkardığı ses duyuluyor. Bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi halaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Eyüpsultan Politika istanbul 3-sayfa

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