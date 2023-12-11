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İstanbul'da düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası

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İstanbul Mahmutbey Caddesi üzerinde seyreden düğün konvoyundaki lüks araçlar birbirine çarptı. Bir aracın tekerleği koparak yola savrulduğu kaza anları saniye saniye aksiyon kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Mahmutbey Caddesi üzerinde seyreden düğün konvoyundaki lüks araçlar birbirine çarptı. Bir aracın tekerleği koparak yola savrulduğu kaza anları saniye saniye aksiyon kamerası tarafından kaydedildi.

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası Mahmutbey Caddesi üzerinde Atatürk Havalimanı istikametine doğru seyreden araçlar arasında meydana geldi. Konvoyda bulunan lük bir araç diğer araçların önüne geçmek istediği sırada başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön tekerleği yerinden çıktı. Ön tekerleği çıkan araç önce sol tarafında bulunan bir araca daha sonra bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada konvoydaki araç arkadan gelen başka otomobile çarptı. Toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı anlar saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, kaza sonrası cadde üzerinde kopan tekerleği ise bir vatandaş sürükleyerek almaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmutbey İstanbul İstanbul Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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