İstanbul'da Düğün Konvoyunda Kaza: İki Yaralı

İstanbul'da Düğün Konvoyunda Kaza: İki Yaralı
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Arnavutköy'de düğün için hazırlık yapanların bulunduğu otomobil, başka bir araçla çarpıştıktan sonra bina boşluğuna düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de düğün için hazırlık yapan kişilerin içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir araçta kazaya karıştı. Kazada, sürücüsünün panik yaparak fren yerine gaza bastığı otomobil bina boşluğuna düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde gerçekleşecek olan yakınlarının düğünü için konvoy halinde ilerleyen otomobil ile başka bir araç kafa kafaya çarpıştı çarpışma sonucunda panik yapan otomobil sürücüsü fren yerine gaza basarak sokakta yaklaşık 200 metre daha ilerledikten sonra bina boşluğuna düştü. Kazaya karışan iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlem alırken yaralı iki vatandaş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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