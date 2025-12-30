Bahçelievler'de trafik saatinde drift dehşeti kamerada

İstanbul Bahçelievler'de trafiğin yoğun olduğu saatte caddede drift atan sürücü, kameraya yansıdı. Şahsın, üstü açık araçla akan trafiğe aldırış etmeden drift attığı görüldü.

Olay, 27 Aralık öğle saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 61 BH 200 plakalı üstü açık otomobil sürücüsü, drift atmaya başladı. Trafiğin yoğun olduğu saatte sürücünün drift attığı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Akan trafiğe aldırış etmeyen sürücü hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. - İSTANBUL