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İstanbul'da Dev Petrol Tankeriyle Konteyner Gemisi Çarpıştı

İstanbul'da Dev Petrol Tankeriyle Konteyner Gemisi Çarpıştı
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Beylikdüzü açıklarında Mia isimli petrol tankerine çarpan Orita isimli konteyner gemisi, tankerinin balast tankının yırtılmasına neden oldu. Olayda yaralanan yok, denize kirli su boşalması sonucu hasar alan gemiye müdahale sürüyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kıyıya 5 mil açıkta demirleyen Mia isimli 270 metrelik dev petrol tankerine, Orita isimli konteyner gemisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle petrol tankerinin balast tankı yırtılırken, denize kirli su boşaldığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar'da kıyıdan 5 mil açıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık denizde demirleyen Mia isimli 270 metrelik petrol tankerine, Orita isimli 130 metrelik konteyner gemisi çarptı. Çarpmanın etkisiyle petrol tankerinin balast tankı yırtıldı. Yırtılan tanktan denize kirli su boşaldığı öğrenilirken, hasar alan geminin çağrısı üzerine Avcılar'dan sahil güvenlik botları ve Gürpınar'dan römorkörler olay yerine gitti. Yaşanan kazada faciadan dönülürken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Hasar alan gemiye müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Petrol tankerine müdahale anları ise havadan dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, sahil güvenlik botları ve römorkörlerin gemiye yanaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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