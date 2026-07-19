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İstanbul'da evlere giren dev çekirgeler paniğe neden oldu

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İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen normalden büyük çekirgeler, evlerin balkon ve pencerelerine kadar gelerek vatandaşlarda paniğe neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çekirgelerin cep telefonuyla kaydedildiği ve bir vatandaşın kavanozda marulla beslemeye çalıştığı anlar yer aldı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde son günlerde görülen çekirgeler vatandaşları şaşırttı. Özellikle akşam saatlerinde evlerin balkonlarına, pencere kenarlarına ve bahçelerine konan çekirgeler nedeniyle bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sosyal medyada da çok sayıda görüntü paylaşılırken, bazı vatandaşlar çekirgelerin normalden çok daha büyük olduğunu ifade etti. Evlerine giren veya balkonlarına konan çekirgeleri cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşların paylaşımları kısa sürede yayıldı. Öte yandan, bir vatandaşın yakaladığı dev çekirgeyi kavanoza koyarak marulla beslemeye çalıştığı anlarda kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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