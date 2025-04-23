İstanbul'da Deprem Anı Güvenlik Kamerasında
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde evdeki eşyaların ve avizelerin sallandığı, bir çocuğun panikleyerek kaçtığı anlar yer alıyor.
İstanbul'da evlerde yaşanan deprem anı kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da evlerde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde bulunan eşyaların, avizelerin sallandığı ve bir çocuğunda panikleyerek kaçtığı anlar yer alıyor.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6.9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avcılar ve Bakırköy'de evlerde yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde bulunan eşyaların ve avizelerin sallandığı görülüyor. Bir çocuğunda panikleyerek kaçtığı anlar görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa