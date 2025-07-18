İstanbul'da DEAŞ Şüphelisi T.A. Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ Şüphelisi T.A. Yakalandı
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Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen T.A. adlı şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda DEAŞ şüphelisi olarak aranan T.A. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile iletişimde olan bir şüphelinin İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul'da örgüt propagandası yaptığı da tespit edilen firari T.A.(32) 22 Ağustos 2024 tarihinde Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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