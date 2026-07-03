DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'e yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, "Taksici Muhammed" kod adını kullandığı belirtilen Orhan Küçük'ün DEAŞ yanlısı şahıslara sözde liderlik ettiği, örgüt mensuplarıyla illegal dernek ve ders toplantıları düzenlediği, para topladığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca dini konular üzerinden radikal söylemlerde bulunduğu, örgüte yeni taban kazandırmak amacıyla davet faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 4 farklı ilçede 2'si illegal mescit olmak üzere toplam 44 adres ile Kocaeli ve Konya'da birer adres olmak üzere toplam 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 39'u yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 2 kesici-delici bıçak, 1 drone ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ruhsatsız tabanca ve fişeklerin, hedef şüphelinin kardeşine ait olduğu ve söz konusu adreste kardeşinin ikamet ettiği, bu kişi hakkında ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında DEAŞ yanlısı faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 2 illegal mescidin faaliyetlerine son verilerek mühürlendiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. Hakimlik, 20 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı