İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 9 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaptıkları belirlenen ve yabancı terörist savaşçı oldukları değerlendirilen 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, örgüte katılım gösterdiği yönünde haklarında bilgi formu bulunan, sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaptıkları belirlenen ve yabancı terörist savaşçı oldukları değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi.

9 şüpheli yakalandı

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL