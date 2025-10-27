İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Savcılık talimatıyla yürütülen çalışmalarda, örgüt ile irtibatları saptanan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen kişiler yakın takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Birçok adrese özel hareket timleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise 2 kasatura, örgütsel flama ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL