Savcı olduğu öne sürülen şahsın yolcuya yönelik sözleri hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Cumhuriyet Savcısı olduğu öne sürülen bir kişinin toplu taşıma aracında bir yolcuya sarf ettiği tehditkar sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, toplu taşımada Cumhuriyet Savcısı olduğu iddia edilen şahsın bir yolcuya yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf etmesine ilişkin 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğu iddia edilen şahsın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tarafların kimlik bilgilerinin tespiti için ilgili kolluk birimine talimat verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

