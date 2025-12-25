Haberler

İstanbul Valiliği: "Cuma ve Cumartesi günü yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor"

İstanbul Valiliği, önümüzdeki hafta sonu için hava durumu tahminlerini açıkladı. Cuma ve Cumartesi günleri kentin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği, cuma ve cumartesi günleri kentin kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, hafta sonu il genelindeki hava durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbul'da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - İSTANBUL

