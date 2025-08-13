İstanbul'da Çocukların Scooter Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İstanbul Fatih'te bisikletle ve scooter'la gelen iki çocuktan biri, demirlere bağlı scooter'ı yerinden söküp bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 10.45 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle ve scooter'la gelen 2 çocuktan biri demirlere bağlı scooter'u yerinden söktü. Ardından kendi kullandığı scooter'ı olay yerinde bırakarak çaldığı scooter'a binip arkadaşıyla birlikte oradan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, scooter'la gelen bir çocuğun demirlere bağlı diğer scooter'ı söktüğü gözüküyor. Ardından scooter'a binip bölgeden ayrıldığı anlar da kameraya yansıdı. - İSTANBUL