Arnavutköy'de küçük çocuğun tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul Arnavutköy'de, küçük bir çocuğun sokakta tehlikeli bir oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir binanın önünde, kepenk ile iş yeri boşluğu arasına ateş yaktığı görüldü. Ateşin büyümesiyle korkan çocuk olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde 20 Aralık günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Mahallesi'nde bulunan sokakta bir süre dolaşan çocuk, beş katlı binanın zemin katındaki dükkanın önünde ateş yakmak istedi. İlk denemesinde başarısız olan çocuk, yaklaşık 10 dakika sonra geri dönerek ikinci kez ateş yaktı. Bu esnada aniden alevler büyümesiyle muhtemel bir yangın tehlikesi atlatıldı. İş yeri sahibinin sabah saatlerinde gördüğü karartılar üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle olay açığa kavuşturuldu. İşyeri sahibi, görüntülerle birlikte Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Görüntülerde çocuğun yerdeki malzemeleri tutuşturmaya çalıştığı, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL