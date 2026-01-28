Haberler

Fatih'te Çinli turiste saldıran hanutçu gözaltına alındı

Güncelleme:
Fatih ilçesinde 21 yaşındaki Çinli turist, alışveriş yapmak istemediği için hanutçu tarafından darp edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve darp eden şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 21 yaşındaki Çinli bir Turist, hanutçu tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, Çinli turiste saldıran hanutçu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Fatih ilçesi Mahmutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Çinli turist Zhang Wentao (21) ile kız arkadaşı gezdikleri sırada, yanlarına gelen bir hanutçu tarafından satış yapılmak istendi. Çiftin, alışveriş yapmak istememesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası Çinli turist Zhang Wentao, karakola giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Çinli turisti darp eden şahsın F.B. (19) isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
