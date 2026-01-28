Fatih'te Çinli turiste saldıran hanutçu gözaltına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 21 yaşındaki Çinli bir Turist, hanutçu tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, Çinli turiste saldıran hanutçu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Fatih ilçesi Mahmutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Çinli turist Zhang Wentao (21) ile kız arkadaşı gezdikleri sırada, yanlarına gelen bir hanutçu tarafından satış yapılmak istendi. Çiftin, alışveriş yapmak istememesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası Çinli turist Zhang Wentao, karakola giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Çinli turisti darp eden şahsın F.B. (19) isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL