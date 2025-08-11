İstanbul'da Çiftlikte ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

İstanbul'da Çiftlikte ve Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
İstanbul Çatalca'da bir çiftlikte ve TEM otoyolu yanında aynı anda yangın çıktı. Çiftlikteki yangın kontrol altına alındı, ağaçlık alandaki yangın ise sürüyor. İtfaiye ve helikopterle müdahale ediliyor.

İstanbul'da çiftlikte ve TEM otoyolu yanında bulunana ağaçlık alanda aynı anda yangın çıktı. Çiftlikteki yangın kontrol altına alınırken, diğerini söndürme çalışması devam ediyor. Helikopter de havadan müdahale ediyor. Yangın havadan görüntülendi.

Çatalca Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlığında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Aynı anda TEM otoyolu Kumburgaz mevkiinde yol kenarında bulunana ağaçlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan da helikopter destek veriyor. Çiftlikteki yangın kontrol altına alınırken, ağaçlık alandaki yandın devam ediyor. Yangın havadan görüntülendi. - İSTANBUL

