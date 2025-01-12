İstanbul'da çamaşırhaneye saldırı: 2 kişi yaralandı

İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak üzerinde, akşam saatlerinde otomobil ile sokağa gelen kasklı 4 şüpheli, sokaktaki çamaşırhaneye kurşun yağdırdı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Olay sonrası saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken iş yerindeki V.Ç. ve Ş.G. isimli iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Olayda 2 silah polis ekiplerince ele geçirilirken emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.