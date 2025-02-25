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İstanbul'da Bungalovda Doğalgaz Sızıntısı: 9 Kişi Zehirlendi

İstanbul'da Bungalovda Doğalgaz Sızıntısı: 9 Kişi Zehirlendi
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Arnavutköy'deki günlük kiralanan bir bungalovda meydana gelen doğalgaz sızıntısı sonucu 9 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri işletmeyle alakalı çalışma başlattı.

Olay, dün Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait bungalovda gerçekleşti. Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu. Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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