İstanbul'da Boşanma Davasında Kedi Velayeti Karara Bağlandı

Güncelleme:
İstanbul'da anlaşmalı boşanma davasında, boşanan çiftlerden biri olan Buğra B., evcil hayvanları için ek bir düzenleme yaptı. 2 kedinin velayeti, eşi Ezgi B.'ye verildi ve Buğra B., kedilerin bakım masrafları için 10 bin lira ödemeyi kabul etti.

İstanbul'da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B.'ye 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan 'anlaşmalı boşanma protokolünde' her iki tarafın karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olduğu, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşıldığı, Buğra B.'nin boşanacağı Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

"Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır"

Öte yandan sunulan protokolde, "Taraflar, Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.'de kaldığı müddetçe ve her halükarda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı Ezgi B'ye ödeyecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
