İstanbul'da bir şahış metroda uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

İstanbul'da Kirazlı- Yenikapı seferini yapan metroya binen bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı görüldü. Etrafındaki onlarca yolcuya aldırış etmeden elindeki aparata uyuşturucu koyan şüpheli, çakmakla uyuşturucu maddeyi yakarak içmeye devam etti. Hayrete düşüren o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kendinden geçmiş vaziyetteki kişinin ayakta zar zor durduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtirken şüpheli şahsa, istasyonlarda bulunan güvenlik görevlilerinin müdahale edip etmediği merak konusu oldu.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA GÜVENDE MİYİZ?

Günde 1 milyonun üzerinde yolcunun seyahat ettiği metroda kayda geçen görüntüler, 'toplu taşıma araçlarında ne kadar güvendeyiz?' sorusunu da akıllara getirdi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.