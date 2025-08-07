İstanbul'da Beklenen Yağış Gece Başladı

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Yağışa şimşek de eşlik etti.

İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Gece saatlerinde başlayan yağışa geceyi aydınlatan şimşek de eşlik etti. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Gece aydınlatan şimşek görüntüleri Kuleli sahili, Çamlıca Tepesi ve Kartal sahilinden görüntülendi. - İSTANBUL

