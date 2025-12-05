Haberler

"Bahis ve şike" soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi


İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen bahis ve şike soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e çıktı. Futbolda şike iddialarıyla ilgili yeni dalga operasyonlarda, aralarında ünlü futbolcular ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı.

İstanbul merkezli 16 ilde "bahis ve şike" soruşturması ile ilgili başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltı sayısı 38'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda şike ve bahis soruşturmasında bu sabah erken saatlerde yeni bir operasyon için talimat vermiş, 27'si futbolcu 46 şüpheli hakkında gözaltı vermişti.

İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda, eski Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 35 kişi ilk aşamada gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülmüştü.

Beş şüphelinin yurt dışında olduğu açıklanan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 38'e yükseldiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında başlatılan ikinci dalga operasyonlar genişleyerek devam ediyor. - İSTANBUL

