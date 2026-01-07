Haberler

Gaziosmanpaşa'da avize atölyesinin deposunda yangın çıktı: Ekiplerin söndürme çalışması havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa'da avize atölyesinin deposunda yangın çıktı: Ekiplerin söndürme çalışması havadan görüntülendi
Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'daki tek katlı avize atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesiyle söndürüldü. Yangın, deponun duvarının balyozla kırılmasıyla kontrol altına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da tek katlı avize atölyesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü. Dumanın yükseldiği depo ve itfaiye ekiplerinin duvarı balyozla kırarak yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Yenimahalle Galeri Caddesi'nde bulunan tek katlı avize atölyesinin deposunda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ortalığı duman kaplarken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri deponun duvarını balyoz yardımıyla kırarak yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, dumanın yükseldiği depo ve itfaiye ekiplerinin balyozla yaptığı çalışma havadan görüntülendi.

"Son dakikada tutuştu"

Sercan Aslan isimli vatandaş, "Baktık dumanlar çıkıyor. Biz bir şey yapamadığımız için koştuk kapıları açtık. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Yetiştiler bir anda olan bir şey. Son dakikada tutuştu. Depo olarak kullanılıyor. Kimse kullanmıyor sürekli girilmiyor. Kapılar kapalıydı biz açtık" dedi. - İSTANBUL

