İstinye'de bir şahıs, evde tartışma yaşadığı eşini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı tüfeği çenesine dayayarak hayatına son verdi.

İstanbul'da av tüfekli dehşet: Eşi, kayınvalidesi ve kendini öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini ardından da kendisini av tüfeğiyle öldürdü

İSTANBUL - İstinye'de bir şahıs, evde tartışma yaşadığı eşini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü, ardından aynı tüfeği çenesine dayayarak hayatına son verdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sarıyer İstinye'de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde eve gelen Erdal Şahin (46), eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi Salime Şahin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Erdal Şahin, eline geçirdiği av tüfeğiyle önce eşini ardından da kayınvalidesini öldürdü. Şahıs ardından çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek hayatına son verdi.

Av tüfeğiyle ailesini katletti

Olayın ardından kardeşine ulaşamayan Murat Y., eve gelerek zile bastı. Kapının açılmaması ve içeriden ses gelmemesi üstüne açık olan pencereden eve girdi. Kapı girişine gelen adam gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Hemen ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda 3 kişinin de öldüğü tespit edildi. Ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaptı.

Polis geniş çaplı inceleme başlattı

Çalışmalar sonucunda pompalı tüfeğe ve kovanları incelenmek üzere delil torbasına konuldu. Cenazeler ise Cumhuriyet savcısının da incelemesi sonrasında cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Pınar Mahallesi'nde bugün saat 19.00 sıralarında intihar konusuyla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede E.Ş., eşi N.Ş. ile kayınvalidesi S.Ş. isimli şahısların hayatlarını kaybettikleri ve E.Ş. isimli şahsın yanında bir adet tüfek olduğu görülmüştür. Edinilen ilk bilgilere göre E.Ş. ve N.Ş. isimli şahıslar arasında tartışma meydana geldiği, E.Ş. isimli şahsın yaşanan tartışmanın devamında önce kayınvalidesini, ardından eşini tüfek ile vurduktan sonra olay yerinde intihar ettiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.