İstanbul'da Askerim Dedi, Yolu Kapattı

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Avcılar'da askeri personel olduğunu iddia eden bir kişi, minibüsüyle yolu kapattı. Vatandaşın tepkisi ve tartışma anları cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde askeri personel olduğunu iddia eden bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle minibüsüyle yolu kapattı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, 3 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi minibüsü ile askeri personel olduğunu iddia ederek yolu kapattı. Arkasında trafik oluşmasının ardından bir sürücü aşağıya inerek yol istedi ancak şahıs kendisine askeri personel olduğunu ve yolun kapalı olduğunu söyledi. Yolun açık olduğunu söyleyen vatandaş, duruma anlam veremeyip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak tepki gösterdi.

Görüntülerde, minibüsüyle yolu kapatan şahıs ile vatandaş arasındaki tartışma anları yer aldı. Asker olduğunu söyleyen şahıs cep telefonuyla emniyeti aradığını iddia ederek, "Subayım. Sokakta böyle bir olay var bekleyin ekip gönderiyoruz dediniz" dedi. Minibüsü ile yolun ortasında duran şahıs bir süre sonra sokaktan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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