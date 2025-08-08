İstanbul'da Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Felç Etti

İstanbul Şişli'de askere uğurlama konvoyunda araçlardan inen grup, yolu tamamen kapattı. Bazı şahısların araç camlarına çıkarak trafikte tehlikeli hareketlerde bulunduğu görüldü. Trafik durma noktasına gelirken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek bir genç için arkadaşları araç konvoyu oluşturdu. Konvoy trafikte korna çalarak ilerledi. Konvoydaki şahıslar, araçlardan yüksek sesle müzik açıp kornalara basarken, bir noktada araçlarından inerek yolu tamamen kapattı. Bir aracın ise yolu kapattığı görüldü.

Araçların camına çıktılar, trafiği felç ettiler

Grup, asker adayını havaya atarak kutlama yaptı. Araçlardan inen kalabalık, yolda zıplayarak eğlendi. Ardından araçlardaki bazı şahısların, camlara çıktığı bazılarının ise kapıları açık şekilde seyir halinde tehlikeli yolculuk yaptığı görüldü. Trafik durma noktasına gelirken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL