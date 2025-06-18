İstanbul'da Arızalı Metrobüsü Taşıyan Vinç Bariyerlere Sürtüldü

İstanbul'da E5 Karayolu Haliç köprüsü üzeri Ankara istikametinde arızalı metrobüsü taşıyan vinç, metrobüs yolunda seyir halindeyken bariyerlere sürttü. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, metrobüsü olay yerinden kaldırma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay E5 Karayolu Haliç köprüsü üzeri Ankara istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Arızalı metrobüsü taşıyan vinç, metrobüs yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere sürttü. Kaza nedeniyle vinç dururken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşanırken, trafikte de yoğunluk oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan metrobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL