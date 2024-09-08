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İstanbul'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

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Bakırköy'de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İstanbul'da ise şehrin bazı ilçelerinde etkisini gösteren sağanak, su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla taşkın sularını temizlemeye çalıştı.

Bakırköy'de aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirirken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Özellikle şehrin bazı ilçelerinde etkisini gösteren sağanak, su baskınlarına neden oldu. Birçok cadde ve sokakta su taşkınları meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla taşkın sularını temizlemeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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