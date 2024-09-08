Bakırköy'de aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirirken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Özellikle şehrin bazı ilçelerinde etkisini gösteren sağanak, su baskınlarına neden oldu. Birçok cadde ve sokakta su taşkınları meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla taşkın sularını temizlemeye çalıştı. - İSTANBUL