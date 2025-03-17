İstanbul'da Alt Geçit Tavanından Düşen Parçalar İki Araçta Hasara Neden Oldu
Büyükçekmece'deki bir alt geçidin tavanından düşen parçalar, E-5 Karayolu'ndan geçen iki araca zarar verdi. Olayın ardından İBB ekipleri bölgeye gelerek temizlik çalışması yaptı.
İstanbul Büyükçekmece'deki bir alt geçidin tavanından düşen parçalar iki araca hasar verdi.
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'ndeki alt geçitte meydana geldi. E-5 Karayolunun geçtiği alt geçidin tavanından parçalar düştü. O esnada yoldan geçen iki araç, düşen parçalar nedeniyle zarar gördü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İBB ekipleri, tavandan sarkan parçaları alarak, yolu temizledi. - İSTANBUL