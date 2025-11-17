Haberler

İstanbul'da Almanya'dan Gelen Aile Ölümü: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin ölümünde 4 kişi tutuklandı. Aile, otelde kaldıkları süre zarfında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, iki çocuk ve anne hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen anne, baba ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah, baba Servet Böcek ise bu akşam hayatını kaybetmişti. Otelde inceleme yapan polis ekipleri, otelde ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yapmıştı.

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL

