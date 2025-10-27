Haberler

İstanbul'da Alacak Verecek Meselesi Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Bıçaklandı

İstanbul'da Alacak Verecek Meselesi Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Bıçaklandı
İstanbul Arnavutköy'de iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Yaralı hastaneye bırakıldı, şüpheli kısa sürede yakalandı.

İstanbul Arnavutköy'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralanan şahıs, hastane acil servisinin önüne bırakılarak kaçıldı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, arkadaşı Mehmet Sakallı'yı (37) bıçakladı. Bıçakla yaralanan Sakallı, şüpheli tarafından otomobille Arnavutköy Devlet Hastanesi acil servisinin önüne bırakıldı. Görgü tanıklarının ve hastane polisinin ifadesine göre, siyah bir araç hastane önüne geldi, yaralıyı bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alınan Mehmet Sakallı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

