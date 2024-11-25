İstanbul'da Aile Katliamında Ölenlerin Cenazeleri Alındı
İstanbul'da gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alındı. Ölenler arasında anne, baba, dayı oğlu ve kuaför sayılmaktadır.
İstanbul'da aile katliamında ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde yaşanan aile katliamında ölen anne Necmiye Aladağ, baba Muhammet Aladağ, dayı oğlu Şadan Serdar Büke, kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük ve saldırgan Bahtiyar Aladağ cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Bugün biten işlemlerin ardından ölen şahısların cenazeleri yakınları tarafından alındı. - İSTANBUL