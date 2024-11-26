İstanbul'da 7 Kişinin Katledildiği Olayda Berber Mehmet Salih Özsökük Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul 3 ayrı ilçede yaşanan 7 kişinin katledildiği olayda Avcılar'daki berber dükkanında kurşunların hedefi olan berber Mehmet Salih Özsökük, düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü yaşanmış, Bahtiyar Aladağ(33), karısı, çocuğu, kayınvalidesi, annesi, babası, kuzenini ve Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmüştü. Yaşanan olayda Aladağ'ın kayınbiraderi ve kız kardeşi ise ağır yaralanmıştı. Kayınbiraderi Gökhan Soylu'ya silahla saldırdığı dükkan da berber Mehmet Salih Özsökük'te kurşunların hedefi olarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası evli olduğu öğrenilen Özsökük'ün cenaze namazı bugün Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Kemalpaşa Camii'nden kılındı. Cenazede Özsökük'ün yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Özsökük, defnedilmek üzere Hadımköy Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL