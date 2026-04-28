İstanbul'da 67 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 67 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapılan bir ev saptandı. Ekipler eve giren çıkan kişiyi adım adım takip etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve dün yapılan baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 34 parça halinde daralı ağırlığı 50 kilo 760 gram gelen kristal formda metamfetamin madde, tek parça halinde 16 kilo 400 gram gelen sıvı formda metamfetamin madde, 10 parça halinde 73 kilo 800 gram gelen ara kimyasal madde ile birlikte bir hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 790 TL ve 400 dolar ele geçirildi. Toplam 67 kilo 160 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyon, polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Evde gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı