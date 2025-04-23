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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Hastane Tahliyesi

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedbiren tahliye edildi. Tahliye edilen hastalar, sedyelerle dışarı çıkarıldı ve yan yana dizilen sedyelerin görüntüleri kameralara yansıdı.

Depremin ardından hastalar sedyelerle tahliye edildi

Yan yana dizilen sedyeler kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedbiren tahliye edildi. Hastanenin boşaltılmasının ardından yan yana dizilen, hastaların bulunduğu sedyeler kameraya yansıdı.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı hastaneler de tedbiren tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de tahliye edildi. Bazı hastalar sedyeyle dışarı çıkarıldı. Yan yana dizilen sedyeler kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa
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