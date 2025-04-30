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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası İki Okul Boşaltıldı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası İki Okul Boşaltıldı
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih'teki iki okul tahliye edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplamda 4 okulun boşaltıldığını açıkladı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih'teki 2 okul boşaltıldı. Tahliye edilen 2 okul havadan görüntülendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını söyledi. Fatih'teki Sultanahmet Suphipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Katip Çelebi İlkokulu'nun boşaltılan okullar arasında yer aldığı öğrenildi. Tahliye edilen 2 okul dronla görüntülendi. Görüntülerde boşaltılan okulların dış cephesinde çatlaklıkların olduğu ve sıvaların döküldüğü gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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